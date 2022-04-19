رابطة طلاب لبنان: إنهيار الجامعة اللبنانية ليس إحتمالاً إنما واقع مرير

رأى "مجلس رابطة طلاب لبنان" في بيان أن "الجامعة اللبنانية تكاد تلفظ آخر انفاسها، من دون وجود آذان صاغية لها من المعنيين المهملين لجامعة الوطن".

وأضاف: " ها هي الجامعة الوطنية تطلق نداء الاستغاثة الاخير، قبل أن تعلن وقف تقديمها خدماتها التعليمية التربوية. هذا الصرح الثقافي التاريخي مهدد بسبب اهمال المسؤولين وتهميشهم له سواء بقصد او من دون قصد، فلا سبب ولا عذر يشفع لهم بتدمير مستقبل لبنان، فمستقبله يكمن في العلم ويعتمد على شبابه المثقف. وعليه، تطلب رابطة طلاب لبنان من المنظمات والجمعيات دعم هذا الصرح التعليمي ومنع انهياره".