لبنان

تجنّب مقابلة

Lebanon 24
19-04-2022 | 17:10
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تتجنّب شخصيات في مواقع مسؤولة مقابلة المرشحين أو على الأقل نشر أخبار عن اللقاءات معهم، لضمان الحيادية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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