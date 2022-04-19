لبنان

استياء

Lebanon 24
19-04-2022 | 17:15
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بلغ الاستياء لدى قطب جنوبي كبير حداً لم يكن بالإمكان إخفاؤه، في معرض ردّ فعل على ما حدث في قرية جنوبية ساحلية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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