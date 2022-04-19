اجتماع للجنة حماية حقوق المودعين اليوم في الوسط التجاري

دعت لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت إلى لقاء عند التاسعة والنصف من صباح اليوم في الوسط التجاري على مدخل مجلس النواب مقابل مبنى البلدية، احتجاجاً على ما وصف بهدر الحقوق وسلب المستقبل لأبناء المودعين، ولمنع النواب من ارتكاب "الجرم المشهود".

(اللواء)