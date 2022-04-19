17
o
بيروت
21
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
برّي يدعم المبادرة الكويتية بتوازن
Lebanon 24
19-04-2022
|
18:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستكمل السفراء الخليجيون جولاتهم الرسمية على المسؤولين اللبنانيين، فبعد اللقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الفائت، يعكف سفراء الكويت، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر على الاستمرار في لقاءاتهم مع الرؤساء، وخصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية متابعة، فإن هذه اللقاءات البروتوكولية جزء من الاتفاقات، التي عقدت قبل عودة السفراء الخليجيين إلى بيروت، للتأكيد على التزام لبنان الرسمي ببنود المبادرة الكويتية.
وكان لافتاً الموقف الذي أطلقه السفير الكويتي عبدالعال القناعي عقب لقائه أمس، الرئيس بري، إذ قال: "المبادرة الكويتيّة نجحت، ووجودي هنا أكبر دليل على ذلك، وعلى عودة الأمور إلى الطريق الصحيح بين الاخوة العرب ولبنان، وبرّي حمّلني رسالة شكر إلى الأمير ووزير الخارجية على كل الجهود لإنهاء الأزمة".
وتقول مصادر قريبة من بري لـ"الجريدة" الكويتية إن "رئيس المجلس يستشعر خيراً بعودة السفراء الخليجيين والحركة التي يقومون بها"، مشدداً على حرصه على العلاقات المتجذرة بين لبنان ودول الخليج، خصوصاً الكويت التي تتمتع بدور تاريخي وثابت في مساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه، مع الحفاظ على مبدأ التوازن.
ووفق المصادر فإن "بري كان مقيماً في مقر إقامته بالمصيلح - الجنوب، ولم يكن في وارد العودة إلى بيروت، لكنه قرر العودة يوماً واحداً فقط للقاء السفراء الخليجيين، وهذا مؤشر على أهمية الزيارة".
وتابعت المصادر أن "بري أبلغ السفير الكويتي بأن لبنان يستمر في مناشدة أشقائه بمساعدته والوقوف إلى جانبه، لأنه لا قدرة له على الاستمرار بدون رعايتهم".
وتقول إن "الأولوية التي يجب على اللبنانيين التركيز عليها هي كيفية إصلاح علاقات لبنان الخارجية، ولا سيما مع دول الخليج أولاً، وثانياً كيفية البحث عن إعادة تشكيل السلطة على أسس التعاون مع المجتمعين العربي والدولي، على أن تكون السلطة متوازنة في خياراتها وقراراتها وبرامجها وغير منسلخة عن المحيط العربي، فدون ذلك، وبدون إعطاء ضمانات لدول الخليج بموجب المبادرة الكويتية لا يمكن للبنان أن يفكر بالقدرة على النهوض".
المصدر: الجريدة الكويتية
الأكثر قراءة
صاحبة أغنية "أنا دندن" بإطلالة جريئة.. والجمهور يسأل: "في رمضان"؟ (صورة)
Lebanon 24
صاحبة أغنية "أنا دندن" بإطلالة جريئة.. والجمهور يسأل: "في رمضان"؟ (صورة)
04:10 | 2022-04-19
19/04/2022 04:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا تسوية ستطالُ لبنان.. لقاء عربيّ "سريّ" سيقلبُ الموازين!
Lebanon 24
خفايا تسوية ستطالُ لبنان.. لقاء عربيّ "سريّ" سيقلبُ الموازين!
05:00 | 2022-04-19
19/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر التفاصيل عن جريمة المروج المروّعة!
Lebanon 24
إليكم آخر التفاصيل عن جريمة المروج المروّعة!
00:41 | 2022-04-19
19/04/2022 12:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
منى صليبا تخطف الانظار بجمالها... والمتابعون: "شو مغيّرة" (صور)
Lebanon 24
منى صليبا تخطف الانظار بجمالها... والمتابعون: "شو مغيّرة" (صور)
06:39 | 2022-04-19
19/04/2022 06:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
Lebanon 24
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
13:26 | 2022-04-19
19/04/2022 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:56 | 2022-04-19
فرنجية في موسكو: رسائل بكل اتجاه
17:45 | 2022-04-19
خشية من تحرّكات شعبية
17:31 | 2022-04-19
اجتماع للجنة حماية حقوق المودعين اليوم في الوسط التجاري
17:22 | 2022-04-19
خطّة التعافي في مجلس الوزراء غداً
17:15 | 2022-04-19
استياء
17:10 | 2022-04-19
تجنّب مقابلة
فيديو
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
02:09 | 2022-04-19
20/04/2022 03:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
20/04/2022 03:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
20/04/2022 03:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact