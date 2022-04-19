16
o
بيروت
20
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حركة ديبلوماسية خليجية لافتة: سفراء السعودية وقطر والكويت عند بري
Lebanon 24
19-04-2022
|
22:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت امس الحركة الدبلوماسية – الخليجية حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري تباعا سفراء السعودية وقطر والكويت في لبنان.
وقالت مصادر مطلعة على هذا الحراك ل"الديار" ان البحث اليوم يتناول الخطوات التي تلي عودة السفراء الى بيروت، لافتة الى ان الرياض تدرس جديا العودة عن قرار وقف استيراد المنتجات اللبنانية لكنها تنتظر أجوبة شافية ونهائية من الجهات الأمنية المعنية المرتبطة بوقف تام لتهريب المواد المخدرة الى السعودية عن طريق بيروت. واكدت المصادر ان هناك اكثر من خطوة ستقوم بها دول الخليج تجاه لبنان للاعراب عن نية بالمساعدة باخراجه من محنته شرط ان يترافق ذلك مع قيامه بالاصلاحات المطلوبة منه من قبل الجهات الدولية المعنية، لافتة الى ان كل خطوات دول الخليج تنطلق وتصب تحت سقف المبادرة الكويتية.
وقال السفير الكويتي عبدالعال القناعي من عين التينة أن "المبادرة الكويتيّة نجحت ووجودي هنا أكبر دليل على ذلك وعلى عودة الأمور إلى الطريق الصحيح بين الاخوة العرب ولبنان وبرّي حمّلني رسالة شكر إلى الأمير ووزير الخارجية على كل الجهود لإنهاء الأزمة".
ونقلت "اللواء"عن مصادر متابعة" ان لقاء بري مع السفراء اتخذت الطابع البروتوكولي بعد عودة السعودي والكويتي الى لبنان وتسلم السفير القطري الجديد مهامه، ووصفت اللقاءات "بالإيجابية والجيدة كما كانت دوماً مع الرئيس بري".
وكتبت كلير شكر في" نداء الوطن": من يجالس السفير السعودي في هذه الأيام، يتأكد له أنّ الأزمة التي حصلت مع السعودية حول تصريحات وزير الإعلام السابق، لا تمّت لهذا العنوان بصلة، وهو لا يتوانى عن الإشارة أمام ضيوفه إلى أنّ اعتراض المسؤولين في بلاده يتجاوز تلك التصريحات إلى ما هو أبعد من ذلك. ويضيف السفير السعودي أنّ بلاده حصلت على ضمانات معينة عبر المسؤولين الفرنسيين، من "حزب الله" في ما خصّ أكثر من ملف خلافي بينه وبين السعودية. ويُستدلّ من هذه التلميحات على أنّ الرياض حصلت على ضمانات في الملف اليمني وفي مسألة التهجّم العلني على السعودية من على المنابر اللبنانية، الأمر الذي سهّل مهمة الإدارة الفرنسية بإعادة فتح الأبواب المغلقة بين الرياض وبيروت. ولكن أبعد من ذلك، لا تزال السعودية تتعاطى مع الملف اللبناني على أنّه غير مدرج على جدول اهتماماتها. يقول أحد المتابعين إنّ حركة السفير السعودي في لبنان، فيها الكثير من المبالغة الإعلامية، وهي ليست مؤشراً لتحديد طبيعة السياسة السعودية تجاه لبنان بعد مرحلة التوتر والجفاء. يؤكد أنّ عودة السفير إلى لبنان لا تعني أبداً تكرار التجارب السابقة في دعم حلفاء السعودية في الاستحقاقات بمعنى استنساخ استحقاق العام 2009 وما قبله حين كانت الرياض شريكة جدية في المعارك الانتخابية. وفق المعنيين، المشهد ليس شبيهاً أبداً حتى لو جرى دعم بعض اللوائح الانتخابية، لكن ليس على نحو يذكّر بما حصل في مرحلة ما قبل 2009. ويشير إلى أنّ الاختبار الأهم لمدى عمق القرار بعودة السعودية إلى لبنان، وجدّيته، سيكون بعد فتح صناديق الاقتراع، سواء عند الاستحقاق الحكومي أو الرئاسي. حينها سيتبيّن ما إذا كانت الرياض شريكة في هذه الاستحقاقات أم أنها ستبقى بمنأى عن الملف اللبناني. لكن الأكيد هو أن السفير البخاري عاد ليبقى في بيروت، وزيارته ليست موَقتة قد تنتهي في القريب العاجل. وكلّ ما يحصل اليوم هو مجرّد ملاقاة للمبادرة الفرنسية من خلال فتح كوة في جدار العلاقة اللبنانية - السعودية لتبريد الأجواء وترطيبها، بانتظار الترتيبات الكبيرة.
تابع
الأكثر قراءة
صاحبة أغنية "أنا دندن" بإطلالة جريئة.. والجمهور يسأل: "في رمضان"؟ (صورة)
Lebanon 24
صاحبة أغنية "أنا دندن" بإطلالة جريئة.. والجمهور يسأل: "في رمضان"؟ (صورة)
04:10 | 2022-04-19
19/04/2022 04:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا تسوية ستطالُ لبنان.. لقاء عربيّ "سريّ" سيقلبُ الموازين!
Lebanon 24
خفايا تسوية ستطالُ لبنان.. لقاء عربيّ "سريّ" سيقلبُ الموازين!
05:00 | 2022-04-19
19/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر التفاصيل عن جريمة المروج المروّعة!
Lebanon 24
إليكم آخر التفاصيل عن جريمة المروج المروّعة!
00:41 | 2022-04-19
19/04/2022 12:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
منى صليبا تخطف الانظار بجمالها... والمتابعون: "شو مغيّرة" (صور)
Lebanon 24
منى صليبا تخطف الانظار بجمالها... والمتابعون: "شو مغيّرة" (صور)
06:39 | 2022-04-19
19/04/2022 06:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
Lebanon 24
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
13:26 | 2022-04-19
19/04/2022 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:03 | 2022-04-19
نقاشات ومزايدات نيابية في جلسة مناقشة"الكابيتال كونترول".. وتوقع اقرار المشروع بالجلسة العامة قبل نهاية الشهر
22:12 | 2022-04-19
تراشق اعلامي بين بعيدا وعين التينة" لشد العصب الانتخابي"
23:11 | 2022-04-19
البلوكات الإسمنتيّة في العازريّة "ظلم للتجار": لا نفع لها
23:06 | 2022-04-19
إرتفع الحدّ الأقصى الثابت لكل مرشّح بنسبة 400% والمتحرّك 900%.. الانفاق الانتخابي تحت المجهر
22:57 | 2022-04-19
كان يعلم بمواعيد انقطاع الكهرباء.. تفاصيل جديدة عن جريمة المروج
22:52 | 2022-04-19
وزارة الداخلية تتولى"كهرباء الانتخابات"
فيديو
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
02:09 | 2022-04-19
20/04/2022 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
20/04/2022 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
20/04/2022 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact