16
o
بيروت
20
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نقاش مبكر عن الحكومة ورئاسة المجلس
Lebanon 24
19-04-2022
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": في موازاة الاستعداد للانتخابات النيابية، بدأ الكلام عن رئاسة المجلس النيابي وتشكيل الحكومة. في الأولى معركة أوراق بيض، وفي الثانية مفاضلة بين حكومة الأكثرية والاختصاصيين.
وبعدما طرحت مرحلة ما بعد الانتخابات على الطاولة، وكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن تأييد الحزب لحكومة وحدة وطنية، وكلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في شأن الحكومة المرتقبة، توسع النقاش حول الغاية من الطرح المبكر، رغم أن قوى سياسية فاعلة لا تزال تقارب الموضوع بحذر. والأمر لا يتعلق بنتائج الانتخابات فحسب ليُبنى على الشيء مقتضاه. إذ يتحدث معارضون عن أن رغبة الحزب في الكلام المبكر عن حكومة وحدة وطنية هي لقطع الطريق أمام احتمال فوز المعارضة بالأكثرية، وتالياً تكرار سيناريو عامَي 2005 و2009، في الإصرار على حكومة وحدة وطنية. وهناك كلام عن أن الضغط الذي يمارسه حزب الله على الحزب التقدمي الاشتراكي في الانتخابات النيابية هو لضمان مشاركته في الحكومة المقبلة كما جرى في المرحلة التي تلت خروج الرئيس سعد الحريري بعد 17 تشرين. في حين أن هوية الحكومة الجديدة لا تلغي المعارك المتوقعة حكماً بين تيار المردة والتيار الوطني الحر ــــ حتى لو اجتمعا على مائدة نصر الله ــــ على تقاسم الحصص المسيحية. وتجربة التنافس الوزاري الحاد في الحكومة الحالية لا تزال حيّة. أما القوى السنية فتنتظر نتائج الانتخابات. إلا أن واقع غياب الزعامة المركزية، قد يؤدي برئيس الحكومة العتيد الى امتلاك مفتاح تمثيل التكتل السني فيها، ولو حقق معارضو حزب الله السنّة فوزاً في الانتخابات. في المقابل، بدأت القوات اللبنانية مبكراً حسم موقفها الرافض للمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
في موازاة الكلام عن الحكومة، يستعد الجميع لاستحقاق مفروغ منه هو رئاسة مجلس النواب، الذي سيكون المرحلة الفاصلة عن مفاوضات تسمية رئيس الحكومة وتشكيلها. ورغم أن بري عائد الى رئاسة المجلس، إلا أن معركة معارضة وصوله لن تكون فقط بالأوراق البيض. والتعويل ليس على أصوات المعارضين الذين سيقفون ضده إذا وصلوا الى المجلس، بل على أركان الحلف الواحد الذي باركه حزب الله.
لن تسمي القوات اللبنانية بري لرئاسة المجلس مهما كانت نتيجة الانتخابات. وهي لم تسمّه سابقا،إلا أن موقف التيار الوطني من بري هو الذي يفترض الإضاءة عليه. فحزب الله جمع الخصمين اللدودين معاً في تحالفات انتخابية، يتعامل معها التيار علناً على أنه مضطرّ إليها تحت ضغط رفع عدد مقاعده النيابية. وإذا كان إعطاء التيار لنواب كتلته حرية التصويت لبري من عدمه في الدورة الماضية مبرراً بسبب عدم التحالف بينهما، فكيف يمكن التبرير اليوم عدم انتخاب بري رئيساً للمجلس النيابي الذي سيشكل للتيار رافعة انتخابية في بعض الدوائر بناءً على تنسيق مشترك مع حزب الله، أم أن التيار سيتعامل مع بري والتحالف الانتخابي «على القطعة»، أي خلاف سياسي حاد فتحالف ثم معارضة لانتخابه. والأمر نفسه سيطرح على القوى السنية المعارضة وكيفية تعاملها مع الرئيس نبيه بري في المجلس المقبل، علماً بأن موقف الاشتراكي معروف من الآن. والموقف السني بعد الانتخابات سيبنى عليه الكثير لأنه سيكون مؤشراً على الاستعداد السني لانتخابات رئاسة الجمهورية.
تابع
الأكثر قراءة
صاحبة أغنية "أنا دندن" بإطلالة جريئة.. والجمهور يسأل: "في رمضان"؟ (صورة)
Lebanon 24
صاحبة أغنية "أنا دندن" بإطلالة جريئة.. والجمهور يسأل: "في رمضان"؟ (صورة)
04:10 | 2022-04-19
19/04/2022 04:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا تسوية ستطالُ لبنان.. لقاء عربيّ "سريّ" سيقلبُ الموازين!
Lebanon 24
خفايا تسوية ستطالُ لبنان.. لقاء عربيّ "سريّ" سيقلبُ الموازين!
05:00 | 2022-04-19
19/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر التفاصيل عن جريمة المروج المروّعة!
Lebanon 24
إليكم آخر التفاصيل عن جريمة المروج المروّعة!
00:41 | 2022-04-19
19/04/2022 12:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
منى صليبا تخطف الانظار بجمالها... والمتابعون: "شو مغيّرة" (صور)
Lebanon 24
منى صليبا تخطف الانظار بجمالها... والمتابعون: "شو مغيّرة" (صور)
06:39 | 2022-04-19
19/04/2022 06:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
Lebanon 24
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
13:26 | 2022-04-19
19/04/2022 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:03 | 2022-04-19
نقاشات ومزايدات نيابية في جلسة مناقشة"الكابيتال كونترول".. وتوقع اقرار المشروع بالجلسة العامة قبل نهاية الشهر
22:07 | 2022-04-19
حركة ديبلوماسية خليجية لافتة: سفراء السعودية وقطر والكويت عند بري
22:12 | 2022-04-19
تراشق اعلامي بين بعيدا وعين التينة" لشد العصب الانتخابي"
23:11 | 2022-04-19
البلوكات الإسمنتيّة في العازريّة "ظلم للتجار": لا نفع لها
23:06 | 2022-04-19
إرتفع الحدّ الأقصى الثابت لكل مرشّح بنسبة 400% والمتحرّك 900%.. الانفاق الانتخابي تحت المجهر
22:57 | 2022-04-19
كان يعلم بمواعيد انقطاع الكهرباء.. تفاصيل جديدة عن جريمة المروج
فيديو
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
02:09 | 2022-04-19
20/04/2022 06:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
20/04/2022 06:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
20/04/2022 06:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact