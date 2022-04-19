إرتفع الحدّ الأقصى الثابت لكل مرشّح بنسبة 400% والمتحرّك 900%.. الانفاق الانتخابي تحت المجهر

وحدّد القانون النافذ حالياً رقم 8 الصادر في 3-11-2021 قيمة المبلغ المتحرّك المرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها، بقيمة 50 ألف ليرة لبنانية (أي ما يعادل نحو دولارين) عن كل ناخب مسجّل في قوائم الناخبين في هذه الدائرة، من 5 آلاف ليرة في الإنتخابات السابقة (أي نحو 3 دولارات و30 سنتاً وفق السعر الرسمي).»



أما بالنسبة الى سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فقد حدّده القانون كما أوضح شمس الدين «بمبلغ ثابت مقطوع بقيمة 750 مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح» (ما يعادل حالياً 30 ألف دولار).







ويتضمن الإنفاق الإنتخابي للمرشحين، الإعلانات الإنتخابية التي تنشر على الطرقات وصور المرشحين وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة... ويستقبل «غوغل» القسم الأكبر من الإعلانات الانتخابية للمرشحين، وينشرها في «إعلانات غوغل» التي يوزعها على مواقع إلكترونية. ورغم أن تلك الإعلانات توفر المساواة أحياناً على سبيل نشر الإعلان لمرشح ولخصمه مباشرة بعد انتهاء الأول، إلا أن «غوغل» لم يعلن حتى الآن عن أداة تقنية لمراقبة الإنفاق الانتخابي في لبنان.



وإعلانات «غوغل» و»فيسبوك»، تعتبر أقلّ بأضعاف مما يُنفق على الشاشات اللبنانية، التي وصل في الشهر الماضي حجم الإنفاق على الإنتخابات فيها إلى 7.5 ملايين دولار، حسب دراسة نشرتها «مهارات». أما على صعيد الإنفاق في الدوائر الإنتخابية البالغة 15، فقد سجّل السقف المتاح لدائرة الجنوب الثالثة (النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا) الرقم الأعلى، إذ بلغ 26.381 مليار ليرة لبنانية، وتلتها دائرة الشمال الثانية (طرابلس والمنية والضنية) 20.376 مليار ليرة، ثم دائرة بيروت الثانية بسقف بقيمة 20.051 مليار ليرة... وجاء سقف الإنفاق لكل دائرة على الشكل التالي:ويتضمن الإنفاق الإنتخابي للمرشحين، الإعلانات الإنتخابية التي تنشر على الطرقات وصور المرشحين وفي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة... ويستقبل «غوغل» القسم الأكبر من الإعلانات الانتخابية للمرشحين، وينشرها في «إعلانات غوغل» التي يوزعها على مواقع إلكترونية. ورغم أن تلك الإعلانات توفر المساواة أحياناً على سبيل نشر الإعلان لمرشح ولخصمه مباشرة بعد انتهاء الأول، إلا أن «غوغل» لم يعلن حتى الآن عن أداة تقنية لمراقبة الإنفاق الانتخابي في لبنان.وإعلانات «غوغل» و»فيسبوك»، تعتبر أقلّ بأضعاف مما يُنفق على الشاشات اللبنانية، التي وصل في الشهر الماضي حجم الإنفاق على الإنتخابات فيها إلى 7.5 ملايين دولار، حسب دراسة نشرتها «مهارات».

كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن" من المفترض أن يتّسم موسم الإنفاق في انتخابات العام 2022، بالشفافية والوضوح كونه تحت مظلّة هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية. فبموجب القانون رقم 8/2021 تمّ تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 ومن بين التعديلات المادة 61 التي تتعلق بالإنفاق الإنتخابي، وذلك نظراً الى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار فاقدة من قيمتها نحو 90%.إستناداً الى التعديلات التي طرأت على الإنفاق الإنتخابي للموسم الجاري وذلك تماشياً مع ارتفاع سعر صرف الدولار من 1507.5 ليرات لبنانية الى أكثر من 25 ألف ليرة، سجّل سقف الإنفاق الثابت الإنتخابي لكل مرشّح زيادة بنسبة 400%، في حين بلغ الإنفاق المتحرّك إرتفاعاً بنسبة 900% .فهيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية، يمكنها استخدام أدوات أدخلها "فيسبوك" تظهر أي مرشّح لجأ إلى إعلانات مدفوعة، وكم بلغ حجم الإنفاق، ومن تستهدف من المشاهدين. ويطلب الموقع من أي شخص ينوي بث إعلانات انتخابية، أن يثبت ذلك من خلال مستندات تبيّن أنه موجود في لبنان، ويقدمها لـ»فيسبوك»، بينها بطاقة الهوية وبطاقة ائتمان مصرفية لبنانية، ومعلومات أخرى مثل رقم الهاتف الثابت وغيرها.