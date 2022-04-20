لبنان

تفتيش سيارات وتدقيق بالهويات في طرابلس... ما السبب؟

Lebanon 24
20-04-2022 | 00:51
A-
A+
Doc-P-944027-637860378861082810.jpeg
Doc-P-944027-637860378861082810.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقامت مفرزة استقصاء الشمال في قوى الامن الداخلي حواجز ثابتة في مختلف شوراع مدينة طرابلس، حيث عملت عناصرها على تفتيش السيارات والتدقيق بالهويات، وفق مندوبة "لبنان 24".

وتأتي هذه الإجراءات من ضمن المهام التي تقوم بها مفرزة استقصاء الشمال لحفظ الامن والامان في مدينة طرابلس خصوصا بعد الاشكالات الاخيرة.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2022-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2022-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2022-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:53 | 2022-04-20
01:45 | 2022-04-20
01:30 | 2022-04-20
01:15 | 2022-04-20
01:10 | 2022-04-20
01:00 | 2022-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website