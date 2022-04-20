تفتيش سيارات وتدقيق بالهويات في طرابلس... ما السبب؟

اقامت مفرزة استقصاء الشمال في قوى الامن الداخلي حواجز ثابتة في مختلف شوراع مدينة طرابلس، حيث عملت عناصرها على تفتيش السيارات والتدقيق بالهويات، وفق مندوبة "لبنان 24".



وتأتي هذه الإجراءات من ضمن المهام التي تقوم بها مفرزة استقصاء الشمال لحفظ الامن والامان في مدينة طرابلس خصوصا بعد الاشكالات الاخيرة.