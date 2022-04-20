هذا ما يُرَاهن عليه على "الساحة المسيحية"

لاحظت شخصية سياسية مخضرفة أن المعارك الإنتخابية الحقيقية تدور على الساحة المسيحية، التي تشهد منافسات شديدة بين القوى المتنافسة، لذلك يُرجح أن تكون نسبة المشاركة في الإنتخابات في الدوائر ذات الغالبية المسيحية عالية نسبيًا، قد تتجاوز النسب التي سجلت في العام 2018، حيث تسعى هذه القوى الى إستخدام كل الوسائل المتاحة لها لإقناع الناخبين بالتوجّه الى صناديق الإقتراع.

ويعتقد مصدر متابع لأجواء المعارك الإنتخابية أن كل العوامل في هذه الدوائر تؤشر الى إمكان رفع نسبة الإقتراع، ما عدا العامل المعيشي وصعوبة تأمين وسائل النقل، لذلك فإن القوى الأكثر تنظيمًا وقدرة على توفير الإمكانات اللازمة لجذب الناخبين الى صناديق الإقتراع ستكسب عنصرًا مهمًّا في المعركة.