لبنان

بعدما غادر منزله في زحلة... العثور على الطفل أنطوني وهذا هو وضعه الصحي

Lebanon 24
20-04-2022 | 01:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور الطفل انطوني نقولا زخريا ليلاً وهو بصحة جيدة.
 
وكان قد غادر انطوني أمس، منزله الكائن في محلّة الراسية – زحلة إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد.
 
 
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زحلة

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