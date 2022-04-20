بعدما غادر منزله في زحلة... العثور على الطفل أنطوني وهذا هو وضعه الصحي

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور الطفل انطوني نقولا زخريا ليلاً وهو بصحة جيدة.

وكان قد غادر انطوني أمس، منزله الكائن في محلّة الراسية – زحلة إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد.