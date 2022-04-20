مرشّح يواجه مرشحين آخرين برسالة عبر "واتساب".. ماذا فيها؟

لجأ المرشح ليون سيوفي ضمن لائحة "الجبل ينتفض" في دائرة الشوف - عاليه، إلى توجيه جملة من الأسئلة للمرشحين ضمن لائحة "توحدنا للتغيير" في ذات الدائرة، نجاة عون صليبا ومارك ضو، وذلك عبر رسالة جرى توزيعها عبر مجموعات على تطبيق "واتساب".

وجاءت هذه الأسئلة تزامناً مع ظهور صليبا وضو في مقابلة تلفزيونية ، وقد ركزت على موقف المرشحة من سلاح "حزب الله" ومن تعاطي السلطة السياسية مع تفجير مرفأ بيروت.

وفي رسالته أيضاً، طرح سيوفي سؤالاً لضو عن سبب انسحاب تحالف "وطني" و"لـحقي" من أي مشاركة في لائحة "توحدنا للتغيير".

وبحسب مراقبين، فإنّ الأسئلة التي جرى طرحها ما زالت محطّ مدار ونقاشٍ، كما أن ما حصل يكشف عن "منافسة شرسة" وفعلية بين لوائح المجتمع المدني في ما بينها.