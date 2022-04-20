لبنان

مرشّح يواجه مرشحين آخرين برسالة عبر "واتساب".. ماذا فيها؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-04-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-944038-637860393311730284.jpeg
Doc-P-944038-637860393311730284.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لجأ المرشح ليون سيوفي ضمن لائحة "الجبل ينتفض" في دائرة الشوف - عاليه، إلى توجيه جملة من الأسئلة للمرشحين ضمن لائحة "توحدنا للتغيير" في ذات الدائرة، نجاة عون صليبا ومارك ضو، وذلك عبر رسالة جرى توزيعها عبر مجموعات على تطبيق "واتساب".

وجاءت هذه الأسئلة تزامناً مع ظهور صليبا وضو في مقابلة تلفزيونية ، وقد ركزت على موقف المرشحة من سلاح "حزب الله" ومن تعاطي السلطة السياسية مع تفجير مرفأ بيروت.

وفي رسالته أيضاً، طرح سيوفي سؤالاً لضو عن سبب انسحاب تحالف "وطني" و"لـحقي" من أي مشاركة في لائحة "توحدنا للتغيير".

وبحسب مراقبين، فإنّ الأسئلة التي جرى طرحها ما زالت محطّ مدار ونقاشٍ، كما أن ما حصل يكشف عن "منافسة شرسة" وفعلية بين لوائح المجتمع المدني في ما بينها.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-04-20
05:30 | 2022-04-20
06:24 | 2022-04-20
07:40 | 2022-04-20
07:12 | 2022-04-20
06:52 | 2022-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website