ما جديد أزمة الخبز؟

اشار المدير العام لادارة الحبوب والشمندر السكري جريس برباري في حديث لصوت لبنان، الى ان لبنان في خضم الازمة نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية، لافتًا الى ان الازمة حلّت امس وعادت بعض المطاحن الى العمل.وردًا على سؤال، قال برباري:" لم يتخذ القرار بعد برفع الدعم عن الطحين في المدى القريب".