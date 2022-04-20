لبنان

هل حلت أزمة النفايات؟

Lebanon 24
20-04-2022 | 02:21
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استؤنفت صباح اليوم اعمال رفع النفايات من شوارع بيروت والمتن وكسروان بعد إيجاد حل لحماية مطمر الجديدة، بعد اجتماع وزارة الداخلية الذي شارك فيه وزيرا الداخلية بسام المولوي والبيئة ناصر ياسين ومحافظا بيروت مروان عبود وجبل لبنان القاضي محمد مكاوي ورئيس مجلس الانماء والاعمارالمهندس نبيل الجسر ورؤساء بلديات واتحادات البلديات وممثلون عن الاجهزة الامنية. ووجهت دعوة إلى البلديات الكبرى للمساهمة في تأمين الحماية. 
 
وسيتم رفع ما تراكم من نفايات من بيروت اليوم وغدا من المتن وكسروان.
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