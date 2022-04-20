السرقة وصلت الى بائع القهوة! (صورة)

اقدم مجهولون فجراً على سرقة "فان" لبيع القهوة عائد للمدعو ابو بكر اسماعيل من منطقة ابي سمراء - شارع العطور في طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".



لمن يعرف عنه اي شيء التواصل على الرقم: 78901845





