لبنان

السرقة وصلت الى بائع القهوة! (صورة)

Lebanon 24
20-04-2022 | 02:23
A-
A+
Doc-P-944064-637860434291703868.jpeg
Doc-P-944064-637860434291703868.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم مجهولون فجراً على سرقة "فان" لبيع القهوة عائد للمدعو ابو بكر اسماعيل من منطقة ابي سمراء - شارع العطور في طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".

 لمن يعرف عنه اي شيء التواصل على الرقم: 78901845
 



مواضيع ذات صلة
حرب "التيار والقوات" تصل الى طرابلس!
lebanon 24
20/04/2022 14:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تفتيش سيارات وتدقيق بالهويات في طرابلس... ما السبب؟
lebanon 24
20/04/2022 14:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكالٌ يوتر ليل القّبة - طرابلس.. ماذا حصل؟
lebanon 24
20/04/2022 14:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إيقاف العمل في "هنغار" مخالف في محيط سوق الخضار الجديد بطرابلس
lebanon 24
20/04/2022 14:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24

القهوة

طرابلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-04-20
05:30 | 2022-04-20
06:24 | 2022-04-20
07:40 | 2022-04-20
07:12 | 2022-04-20
06:52 | 2022-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website