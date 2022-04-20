إرتفاع سعر صفيحة البنزين... كم بلغ؟

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13 ألف ليرة لبنانيّة، لتصبح 475 ألف ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 13 ألف ليرة، لتصل إلى 485 ألفًا.