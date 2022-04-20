لبنان

إرتفاع سعر صفيحة البنزين... كم بلغ؟

Lebanon 24
20-04-2022 | 03:19
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ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13 ألف ليرة لبنانيّة، لتصبح 475 ألف ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 13 ألف ليرة، لتصل إلى 485 ألفًا.
 
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