لبنان

اعتصام لتجمع متقاعدين قوى الامن أمام الداخلية

Lebanon 24
20-04-2022 | 03:22
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اعتصم تجمع "متقاعدين قوى الامن الداخلي" امام وزارة الداخلية للمطالبة بحقوقهم  في الطبابة والاستشفاء والدواء، داعين المسؤولين إلى "حل هذه المعضلة ورفع الغبن والاجحاف في حق رجال مؤسسة قوى الامن الداخلي ومتقاعديها بالطبابة".
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