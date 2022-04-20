أسعار المحروقات سترتفع... هذا هو السبب!

أوضح ممثل موزعي الحروقات فادي ابو شقرا في اتصال ل "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان ارتفاع سعر صيرفة من 22000 الى 22850 ليرة، سينعكس على ارتفاع اسعار المحروقات في جدول الاسعار الذي سيصدر اليوم.واستغرب "استمرار الارتفاع في سعر صرف الدولار، مع ان هناك اجواء ايجابية سياسيا، لا سيما مع عودة السفيرين الكويتي والسعودي وعودة العلاقات مع دول الخليج"، متسائلا "من وراء ارتفاع سعر الصرف في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها المواطن اللبناني؟