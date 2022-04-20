جمعيّة المودعين تقطع الطرقات المؤدية لمجلس النواب

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان ناشطين من جمعية "صرخة المودعين" وجمعيات المودعين ولجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت وتحالف "متحدون" ونقابات المهن الحرة، قطعوا الطريق المؤدي الى المجلس النيابي قبالة جريدة النهار في وسط بيروت، في محاولة لمنع النواب من الوصول الى داخل المجلس النيابي حيث تعقد بعد قليل جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة - الادارة والعدل وعلى جدول اعمالها بند الكابيتال كونترول .