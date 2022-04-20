لبنان

طقس ربيعي يسيطر على لبنان..ماذا في تفاصيل الايام المقبلة؟

Lebanon 24
20-04-2022 | 03:49
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.
(معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة)
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية .
 
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل في المناطق الساحلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية، وترتفع بشكل ملحوظ في المناطق الجبلية كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية.
 
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورياح ناشطة في المناطق الجنوبية.

- الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل  من 9 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين  60 و 85 %.
- حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي:764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 06:01
- ساعة غروب الشمس: 19:13
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