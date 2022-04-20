نادي القضاة: لا تنازل عن حق النادي في التعبير

صدر عن نادي قضاة لبنان البيان الآتي:"يهم نادي قضاة لبنان أن يؤكد على دوره الأساسي في:- ترسيخ إستقلال القضاء والدفاع عنه.- الدفاع عن القضاة والسلطة القضائية ضد أي انتهاك لمبدأ الإستقلال.- المطالبة بتحسين ظروف العمل ووضع القضاة مادياً ومعنوياً.كما يشدّد النادي على أنه، في سبيل القيام بدوره المذكور، يمارس حقه في التعبير، من خلال ممثليه المنتخبين، من دون الحاجة إلى الإستحصال على أي إذن أو موافقة مسبقة من أي مرجع، إذ أن هذا الحق يعدّ من الحقوق الأساسية المكرّسة لأي جمعية للقضاة في أي بلد في العالم.ويؤكّد النادي أن دوره المذكور، وحقه في التعبير عنه، يمسي أشدّ تطلّباً عندما يتقهقر الوضع القضائي إلى مستويات غير مسبوقة دون أي رادع أو مدافع.وفي المحصلة، فإن النادي يتعهّد بأنه لن يتنازل عن حقه في التعبير المكرّس في جميع المواثيق والعهود التي يلتزم فيها لبنان، وأنه سيُدافع عن حقه هذا بكل صلابة مهما كلّف الأمر.