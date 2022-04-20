لبنان

كمين محكم لقوى الامن في الحدت... توقيف شخصين وهذا ما ضُبط معهما! (صورة)

Lebanon 24
20-04-2022 | 05:08
A-
A+
Doc-P-944120-637860534905560301.jpg
Doc-P-944120-637860534905560301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن توافرت معلومات حول قيام شخصَين مجهولَين بترويج المخدّرات في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان، كثفّت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت عناصرها من تحديد هويتَي المشتبه فيهما، وهما:
 
ع. م. (مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني الجنسيّة)

 ج. ع. (مواليد عام ٢٠٠٣، لبناني الجنسيّة)
بعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة كميناً محكمًا في بلدة الحدت – بعبدا، نتج عنه توقيف المذكورَين، على متن دراجة آلية لون أبيض، من دون لوحات، وقد تمّ ضبطها.

بتفتيشهما والدراجة، عُثر على كمية من حشيشة الكيف و/28/ "طبّة بلاستيكية" تحتوي مادة بيضاء اللون، و/3/ أکياس نايلون عليها كلمة "PURL"، علبة دخان بداخلها ورق لف، وهاتفين خلويين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات في مناطق جبل لبنان لعددٍ كبيرٍ من الزبائن.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-04-20
05:30 | 2022-04-20
06:24 | 2022-04-20
07:40 | 2022-04-20
07:12 | 2022-04-20
06:52 | 2022-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website