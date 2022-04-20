لبنان

وزير الدفاع ترأس اجتماع اللجنة المشتركة لوضع خطة حماية أنابيب النفط والغاز

Lebanon 24
20-04-2022 | 05:31
A-
A+
Doc-P-944129-637860547983305816.jpg
Doc-P-944129-637860547983305816.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في الوزارة اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة وضع  خطة حماية أنابيب النفط والغاز بحضور وزير العدل هنري خوري وممثلي وزارتي الداخلية والبلديات والطاقة والمياه. وجرى عرض لما تتعرض له الخطوط  التابعة لمنشآت النفط في طرابلس من تعديات وسرقات، وبحث السبل الآيلة  لوضع حد للتعديات وإزالة المخالفات الحاصلة في حرم تلك المنشآت  بالتنسيق مع البلديات والقوى الامنية.
وجرى وضع تصور لخطة أمنية تضمن استمرارية حماية المنشآت وتمنع اي تعديات مستقبلية عليها.

واستقبل الوزير سليم وزير الدفاع السابق الياس بو صعب وجرى عرض للأوضاع العامة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-04-20
05:30 | 2022-04-20
06:24 | 2022-04-20
07:40 | 2022-04-20
07:12 | 2022-04-20
06:52 | 2022-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website