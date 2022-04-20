بعد الاشكال في الصرفند... الجيش أوقف مطلق النار

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الصرفند – صيدا المواطن (ع.خ)، وذلك لإقدامه بتاريخ 17 / 4 / 2022 على إطلاق النار في الهواء في البلدة المذكورة أثناء إعتراض عدد من أهالي البلدة على إعلان لائحة إنتخابية.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.