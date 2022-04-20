عون: كل التضامن مع المقدسيين والفلسطينيين

كتب رئيس الجمهوريّة ميشال عون عبر حسابه على "تويتر":

"اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي الممنهجة على المسجد الاقصى والمصلّين فيه وحرمات أماكن العبادة في القدس لن تغير من هوية المدينة المقدسة، ولا بد من الضغط لوقفها.كل التضامن مع المقدسيين والفلسطينيين الصامدين بمواجهة محاولات تهويد الاقصى في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".