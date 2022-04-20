لبنان

قرار زيادة تعرفة غسيل الكلى اتخذ... هكذا أصبحت التسعيرة الجديدة

Lebanon 24
20-04-2022 | 06:20
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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض أصدر قرارا بزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى للمرضى الذين يعالجون على نفقة الوزارة. وحددت التعرفة الجديدة للمستشفى عن كل جلسة علاج بمليون ليرة لبنانية وللطبيب بمئتي ألف. وقد بدأ تطبيق مفاعيل القرار في بداية شهر نيسان الحالي تحسسا بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة".   

وذكر البيان بأن المستلزمات الطبية للعلاج مدعومة بشكل كلي، مشيرا الى أن تحميل المريض أعباء إضافية سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية المناسبة.
 
 
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