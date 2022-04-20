عون عرض مع سليم الاوضاع الامنية في البلاد

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم الأوضاع الأمنية في البلاد وحاجات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع، وتطرق البحث أيضا الى الإجراءات المعتمدة لتأمين حماية خط نقل الغاز في الشمال في ضوء المناقشات التي أجريت في اللجنة الوزارية التي يرأسها الوزير سليم.