بري استقبل سفراء المجر وباكستان وفرنسا والتقى العريضي

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة في عين التينة، سفير المجر في لبنان فيرينز تشيلاغ، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان.واستقبل الرئيس بري أيضا سفير باكستان الجديد سلمان آتار. وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.كما استقبل رئيس المجلس السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.وبعد الظهر التقى الرئيس بري الوزير السابق غازي العريضي.