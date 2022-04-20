20
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
المتعاقدون بالساعة: لاقرار ملف التفرغ في اللبنانية وانقاذ العام الجامعي
Lebanon 24
20-04-2022
|
08:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفذت اللجنة التمثيلية للاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما امام السرايا لجهة جسر فؤاد شهاب، حيث رفع المعتصمون لافتات تطالب باقرار ملف التفرغ في الجامعة وانقاذ العام الدراسي حيث مصير اكثر من 80 الف طالب، ثم تلا المعتصمون بيانا طالب ب"اقرار ملف العمداء الذي يجب الا يخضع للمحاصصة الطائفية بحسب الدستور"، محذرا من "تدمير الجامعة لصالح الجامعات الخاصة".
وتابع البيان: "الاستاذ المتعاقد اصبح مكتوم القيد مسلوب الحقوق نسبة الى نظيره حيث وإياه يتساويان في الواجبات وليس في الحقوق، والدليل اننا اصبحنا على بعد ايام من انقضاء عامنا الثاني من دون تقاضي اجر على الاطلاق"، واشار الى ان "هناك من يريد ان يجعل المعركة بين الطلاب من جهة والاساتذة المتعاقدين من جهة اخرى وتحميلنا عدم بدء او انهاء العام الدراسي ، نقول لهم اننا وطلابنا نعتبر الضحايا لسياسات فاشلة اوصلت الجامعة الى مكان يتعذر عليها البدء في التعليم الحضوري لانعدام اي مقومات لتشغيل بنيتها التحتية، فابنية الجامعة وفروعها باتت مهجورة من دون كهرباء وماء ومختبرات ومصاعد لا تعمل، فالجامعة الام تركت وحيدة لتواجه قدرها المشؤوم وما التعليم عن بعد غير النوعي بامتياز، الا بمثابة ورقة التين تخفي عمق الازمة التي تمر بها جامعة الوطن، فلا امكان للطالب والموظف الاستاذ ان يحضروا الى اماكن عملهم في ظل رواتب لا تكفيهم لملىء خزانات وقود سياراتهم لمرة واحدة".
وختم البيان داعيا المعنيين ومن باب التنور الى "قراءة مقالة الفيلسوف مارتن هايداغر يتكلم فيها عن دور الجامعة كرافعة للمجتمع في مجالاته كافة ، علهم يهتدون ويتحملون مسؤولياتهم الوطنية وعدم السماح في انهيارها وهي مسؤولية ترتقي الى مصاف الامن القومي".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
Lebanon 24
جديد جريمة المروج.. هذا آخر ما كشفه نقيب الصيادلة
13:26 | 2022-04-19
19/04/2022 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يعلم بمواعيد انقطاع الكهرباء.. تفاصيل جديدة عن جريمة المروج
Lebanon 24
كان يعلم بمواعيد انقطاع الكهرباء.. تفاصيل جديدة عن جريمة المروج
22:57 | 2022-04-19
19/04/2022 10:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في خيمة نازحين.. سوري يغتصب ابنته "سراً" طوال 4 أعوام
Lebanon 24
جريمة في خيمة نازحين.. سوري يغتصب ابنته "سراً" طوال 4 أعوام
14:42 | 2022-04-19
19/04/2022 02:42:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة" يرتفع بقوّة.. كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة" يرتفع بقوّة.. كم بلغ اليوم؟
11:25 | 2022-04-19
19/04/2022 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-04-19
19/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:59 | 2022-04-20
الرئيس ميقاتي: الحكومة حريصة على ضمان حقوق المودعين
06:00 | 2022-04-20
"معارك" انتخابية حامية.. "الرفاق" يتحوّلون إلى "خصوم"!
07:52 | 2022-04-20
سلسلة لقاءات للرئيس ميقاتي تناولت شؤونا حياتية
05:30 | 2022-04-20
حرب "التيار والقوات" تصل الى طرابلس!
06:24 | 2022-04-20
أطفال لبنان في خطر.. تقرير لليونيسف يسلط الضوء
10:33 | 2022-04-20
روي نسناس الى مثواه الاخير
فيديو
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
04:38 | 2022-04-20
20/04/2022 17:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
02:09 | 2022-04-19
20/04/2022 17:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
20/04/2022 17:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact