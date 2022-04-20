في جونيه... الأهالي يلقون القبض على بعض اللصوص (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن الاهالي في مدينة جونيه من القاء القبض على مجموعة من اللصوص الذين كانوا بصدد سرقة بعض الاسلاك الكهربائية.





وتم تسليم اللصوص الى الجهات الأمنية المختصة. وافادت المعلومات عن ان اللصوص من بلدة "الشيخ عياش" في عكار وتمكنوا في الفترة الاخيرة من سرقة اسلاك كهربائية في عدد من القرى و البلدات العكاريّة.وتم تسليم اللصوص الى الجهات الأمنية المختصة.