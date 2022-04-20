لبنان

منع متعقبي معاملات من الدخول الى مكاتب الضمان

Lebanon 24
20-04-2022 | 08:37
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 أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميما حمل الرقم 864 تاريخ 20/4/2022 قضى "بموجبه منع سبعة معقبي معاملات من الدخول الى أي مديرية أو مكتب من مكاتب الصندوق وعدم السماح باستقبالهم سواء بصفتهم الشخصية أو بصفتهم وكلاء للغير وذلك الى حين انتهاء التحقيقات التي تجريها المراجع المختصة ومديريات الصندوق المعنية حول ارتكاب  بعض المخالفات والأعمال المشبوهة.
 
وعليه، يطلب الى جميع المديريات والمكاتب عدم السماح بدخول واستقبال كل من:
-محمد جابر، علي الحاج ، عبد جهجاه، اسماعيل المصري، سمير زيدان، منذر الشقيفي
وكمال الأبتر".
المصدر: الوكالة الوطنية
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