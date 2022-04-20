اليكم عطلة الصحافة يومي الجمعة العظيمة وأحد الفصح لدى الطوائف الارثوذكسية

اصدرت نقابة الصحافة اللبنانية البيان الاتي: "لمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، تعطل الصحف يومي الجمعة العظيمة في 22 نيسان 2022 وأحد الفصح في 24 منه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك."