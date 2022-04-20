مولوي التقى وفدا من تجمع متقاعدي قوى الامن: تم رصد مبالغ إضافية تشمل المتقاعدين

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وفداً من تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي، في مكتبه في الوزارة، نقل اليه مطالب المتقاعدين.



وأكد الوزير مولوي للوفد انه "تم رصد مبالغ إضافية في موازنة قوى الأمن الداخلي للطبابة والاستشفاء للضباط والرتباء والعناصر وهي تشمل المتقاعدين" ، مشيراً الى انه "سيتقدم من مجلس الوزراء بطلب نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ الى موازنة قوى الامن الداخلي لهذه الغاية" .