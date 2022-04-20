كلودين عون شاركت في حملة تحريج في حمى حمانا

نظمت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" بالشراكة مع "جمعية التحريج في لبنان" وبالتعاون مع بلدية حمانا، حملة تحريج في حمى حمانا، سيتم في خلالها غرس حوالى 300 شجرة.ويأتي هذا النشاط في إطار المبادرات التي تطلقها الهيئة والتي ترمي إلى مواجهة التغير المناخي ورفع الوعي حول آثاره على السكان، لا سيما على النساء، إذ يتأثرن بشكل غير مناسب بالكوارث الطبيعية والتحديات المناخية. وتدخل عملية التشجير هذه ضمن مبادرات الهيئة إلى المساهمة في حماية البيئة.وساهمت "مؤسسة مخزومي" في هذه الحملة بتقديمها مجموعة من الشتلات التي تم غرسها، كما قامت عون بغرس أرزة من تقدمة جمعية الثروة الحرجية والتنمية "AFDC".وشارك في النشاط أعضاء من لجنة البيئة والجمعية العامة في الهيئة الوطنية وممثلون عن جمعية التحريج في لبنان "LRI" وجمعية الثروة الحرجية والتنمية "AFDC" وبلدية حمانا.