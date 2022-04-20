لبنان

الابيض: هناك أموال ستأتي من قطر وسيصار إلى تحويل بعضها إلى مستشفيات الأمراض العقلية

Lebanon 24
20-04-2022 | 10:50
A-
A+
Doc-P-944213-637860738202867443.png
Doc-P-944213-637860738202867443.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 زار وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض يرافقه مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزيف حلو مستشفى الصليب للأمراض العقلية والنفسية، حيث اطلع على  أوضاع المستشفى وحاجات المرضى بهدف تقديم المساعدة في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.
 
وبعد جولة قام بها الجميع على أقسام المستشفى، القى الابيض كلمة أكد فيها "ضرورة مساعدة المستشفى عن طريق تحرير أموال وردت للمستشفيات الحكومية، وقد يتم تخصيص جزء منها للمستشفيات التي تعنى بالأمراض العقلية والنفسية ومن بينها مستشفى الصليب". وكشف أن "هناك أموالا ستأتي من دولة قطر وسيصار إلى تحويل بعضها إلى مستشفيات الأمراض العقلية، وبنوع خاص لمستشفى الصليب الذي تعتبره الدولة اللبناينة خاصتها بما أنه ليس لديها مستشفى حكوميا للأمراض العقلية والنفسية ومن الواجب مساعدته. كما أن هناك برنامج آخر سينفذ مع مؤسسات دولية لا تبغي الربح NGO، وهو ما سيساهم في حل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها المستشفيات، وقد اطلعناهم على برنامجنا التطبيقي ووعدونا خيرا".
 
اضاف: "هناك نية بإصلاح الوضع عن طريق رفع التعرفات، وقد طلبنا زيادة موازنة وزارة الصحة  سبعة اضعاف لتحقيق ذلك ولرفع السقوف المالية خاصة للأمراض العقلية والسرطانية وغسل الكلى. كما اننا نعمل مع جهات دولية وهناك من يريد منها أن يتعاون  مع الدولة وآخرون بدونها ونحن لا نمانع ذلك ابدا، لان الهدف هو المساعدة". 
 
وختم شاكرا كل القيمين على المستشفى ثم توجه إلى الراهبات قائلا: "هكذا عمل يستوجب وجود راهبات مثلكن، لأن ما تقمن به ليس بالأمر السهل، فنحن معكن؛ نرى ونقدر ما تبذلنه من جهود".
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:57 | 2022-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:18 | 2022-04-20
14:15 | 2022-04-20
15:05 | 2022-04-20
17:26 | 2022-04-20
17:24 | 2022-04-20
15:59 | 2022-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website