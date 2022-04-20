الابيض: هناك أموال ستأتي من قطر وسيصار إلى تحويل بعضها إلى مستشفيات الأمراض العقلية

زار وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض يرافقه مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزيف حلو مستشفى الصليب للأمراض العقلية والنفسية، حيث اطلع على أوضاع المستشفى وحاجات المرضى بهدف تقديم المساعدة في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.وبعد جولة قام بها الجميع على أقسام المستشفى، القى الابيض كلمة أكد فيها "ضرورة مساعدة المستشفى عن طريق تحرير أموال وردت للمستشفيات الحكومية، وقد يتم تخصيص جزء منها للمستشفيات التي تعنى بالأمراض العقلية والنفسية ومن بينها مستشفى الصليب". وكشف أن "هناك أموالا ستأتي من دولة قطر وسيصار إلى تحويل بعضها إلى مستشفيات الأمراض العقلية، وبنوع خاص لمستشفى الصليب الذي تعتبره الدولة اللبناينة خاصتها بما أنه ليس لديها مستشفى حكوميا للأمراض العقلية والنفسية ومن الواجب مساعدته. كما أن هناك برنامج آخر سينفذ مع مؤسسات دولية لا تبغي الربح NGO، وهو ما سيساهم في حل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها المستشفيات، وقد اطلعناهم على برنامجنا التطبيقي ووعدونا خيرا".اضاف: "هناك نية بإصلاح الوضع عن طريق رفع التعرفات، وقد طلبنا زيادة موازنة وزارة الصحة سبعة اضعاف لتحقيق ذلك ولرفع السقوف المالية خاصة للأمراض العقلية والسرطانية وغسل الكلى. كما اننا نعمل مع جهات دولية وهناك من يريد منها أن يتعاون مع الدولة وآخرون بدونها ونحن لا نمانع ذلك ابدا، لان الهدف هو المساعدة".وختم شاكرا كل القيمين على المستشفى ثم توجه إلى الراهبات قائلا: "هكذا عمل يستوجب وجود راهبات مثلكن، لأن ما تقمن به ليس بالأمر السهل، فنحن معكن؛ نرى ونقدر ما تبذلنه من جهود".