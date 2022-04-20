لبنان

بوشكيان تفقد حريق المصنع في الفنار: التشدد في شروط الترخيص لحفظ السلامة العامة

Lebanon 24
20-04-2022 | 11:15
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تفقد وزير الصناعة جورج بوشكيان بعد ظهر اليوم مصنع Technointernational في منطقة الفنار في المتن الشمالي والذي أتت النيران أمس على قسم كبير منه ومن محتوياته.

واعرب بوشكيان عن حزنه وأسفه لموت شابين اثنين وسقوط جريحين ولحجم الخسائر المادية،  وقدم تعازيه إلى عائلتي الضحيتين اللذين فارقا الحياة ولم ينعما بفرحة العيد.
 
وشكر "أجهزة وعناصر القوى الأمنية والدفاع المدني والاطفائية والبلدية على مساهمتهم في اطفاء الحريق، وبذل العناصر والمتطوعين الجهود من أجل تطويق النيران وابعادها عن المحيط السكني".
 
وأوضح أن "الحوادث والخطر يرافق النشاط الصناعي أينما كان، لا سيما اذا كانت تستخدم مواد ملتهبة وقابلة للاشتعال، من هنا تشدد الوزارة بالرقابة وبوضعها شروطا ملزمة للمصانع بتأمين ثلاثة بوالص تأمين تغطي كل أنواع المخاطر من حريق وعمال ومسؤولية مدنية"، وقال:" كما تشددنا مؤخرا في الاشتراط على أصحاب المصانع التي تستخدم مواد كيميائية التعاقد مع مهندس كيميائي متخصص للاشراف على عمليات الأنشطة الكيميائية وفق شروط ومعايير السلامة العامة. ولحظت الوزارة في المناطق الصناعية الجديدة اقامة مناطق عازلة تفصل بين المنطقتين الصناعية والسكنية بما يحفظ سلامة المحيط".
 
اضاف: "إن مشكلة تداخل المناطق السكنية والمصنفة صناعية قديمة جدا ومطروحة تقريبا في معظم البلديات في لبنان، ولم يوضع لها الحل الجذري والمناسب. وإن أساس المشكلة يعود الى غياب الاحترام لأنظمة التنظيم المدني والتعديات على الأملاك العامة والبحرية والنهرية وحتى المشاعات البلدية وعلى الممتلكات الخاصة".
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