في الشياح... دخلوا إلى غرفة الناطور وطعنوه ببطنه ورقبته!

أفادت مندوبة "لبنان 24"عن مقتل ناطور من التابعية السودانية (٣٠ عامًا) يدعى مهند في منطقة الشياح شارع أسعد الأسعد.

ووجد المقتول في غرفته معرضًا لعدة طعنات بالسكين في بطنة ورقبتة، فيما لم تعرف أسباب ودوافع الجريمة حتى اللحظة.