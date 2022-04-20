لبنان

المرتضى عرض مع غريو نتيجة الحفريات المكتشفة حديثًا في أحد مواقع جبيل

Lebanon 24
20-04-2022 | 11:35
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم، السفيرة الفرنسية آن غريو، ترافقها السكرتيرة الأولى في السفارة نويمي اطيا، وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الحاصلة في لبنان والمنطقة على مختلف الصعد.
 
وتطرق اللقاء إلى "التعاون القائم بين لبنان وفرنسا في مختلف القطاعات، وخصوصا القطاع الثقافي بلإطاره الشامل وأهمية تطويره".
 
كما عرض الجانبان "آلية عرض نتيجة الحفريات المكتشفة حديثا في أحد المواقع في منطقة جبيل، حيث يعمل خبراء من فرنسا مع آخرين من لبنان، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر صحافي مشترك لهذا الغرض وعلى عرض الآثار المكتشفة في متحف اللوفر في باريس وهولندا قبل إعادتها إلى لبنان".
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