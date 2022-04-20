لبنان

تخريج عناصرمن الجيش والأمن العام تابعوا دورتي "مداهمة" و"قنص تأسيسية" في مدرسة القوات الخاصة

Lebanon 24
20-04-2022 | 11:55
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 اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"، عن "حفل تخريج وتوزيع شهادات لعناصر من مختلف قطع الجيش ووحداته، والمديرية العامة للأمن العام، بعد أن تابعوا بنجاح دورتي "مداهمة" و"قنص تأسيسية" في مدرسة القوات الخاصة. 
وتخلل الحفل تمرين تكتي بالذخيرة الحية في حقل رماية مزرعة حنوش".
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