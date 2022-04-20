لبنان

أبو فاعور زار أزهر البقاع: مقاطعة الانتخابات تعتبر هدية مجانية لمن يريد التلاعب بهوية المنطقة

Lebanon 24
20-04-2022 | 11:56
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أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "على أبناء البقاع الغربي وراشيا مهمة جليلة، وهي المشاركة في الانتخابات، لأن عدم المشاركة هو هدية مجانية لكل من يريد أن يتلاعب بهوية هذه المنطقة وكل من يريد أن يغير حقيقة تمثيلها وإعادتها إلى الوراء وإلى زمن كنا اعتقدنا أنه مضى". 
 
كلام أبو فاعور جاء خلال زيارته برفقة أعضاء لائحة "القرار الوطني المستقل"، أزهر البقاع، بحضور الوزير السابق جمال الجراح ومشاركة المرشح النائب محمد القرعاوي والمرشحين جهاد الزرزور وعباس عيدي.
 
وقال: "هناك أمور كثيرة على المحك، وكذلك مستقبل لبنان وهويته العربية ومستقبل ابنائه، ونظامه واستقلاله وتبعيته أيضا. وبالتالي، بعيدا عن شخصنا كمرشحين وبكل صراحة وشفافية، لا نريد إقحام دار الفتوى في أي صراع انتخابي لأنها دار الجميع".
 
وأشار إلى أن "عدم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي هو أمر خطير ولديه انعكاسات كثيرة، ونحن جزء من هذه الصورة النمطية العادية ولا نريد أن يقود المشهد الانتخابي إلى مزيد من العقود الظالمة والمظلمة، ولا نريد لقانون الانتخاب أن يقود إلى مجلس نواب جديد يكون فيه إعادة توجيه لهذا العهد بما مثل على كل المستويات وأن يعود الانتاج له لتستمر معه مأساة اللبنانيين".
 
 

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