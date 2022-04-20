ملحمة تبيع لحومًا مغشوشة ومخلوطة على أساس أنها طازجة!

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان، "أنه في سياق حملات التفتيش التي يقوم بها مراقبو الوزارة، تم ضبط كمية كبيرة من اللحوم المغشوشة في ملحمة أبي نادر في منطقة جسر الباشا - سن الفيل: لحم بقر، لحم خنزير، ولحم جاموس هندي، والتي يتم تذويبها وخلطها ببعضها البعض وبيعها على أساس أنها لحوم طازجة، فضلا عن أن الملحمة المذكورة لا تستوفي أدنى الشروط الصحية والنظافة العامة المطلوبة والضرورية.تم إقفال الملحمة بالشمع الأحمر، بناء على إشارة محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، وأحيل الملف بعد حجز البضاعة على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة".