المستجدات السياسية بين جنبلاط والسفير الألماني

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير الألماني في لبنان اندرياس كيندل، بحضور مفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، حيث جرى عرض لمختلف المستجدات والتطورات السياسية.