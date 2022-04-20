لبنان

المستجدات السياسية بين جنبلاط والسفير الألماني

Lebanon 24
20-04-2022 | 12:20
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير الألماني في لبنان اندرياس كيندل، بحضور مفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، حيث جرى عرض لمختلف المستجدات والتطورات السياسية.
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