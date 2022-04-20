في طرابلس... سرقوا مصدر رزقه الوحيد!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه بعد قيام مجهول فجر اليوم بسرقة فان لبيع القهوة والعائد للمدعو ابو بكر اسماعيل في منطقة ابي سمراء - شارع العطور، عثر على الفان بعد ظهر اليوم في معرض رشيد كرامي وهو خاليًا من اي شيء، حيث تمت سرقة آلة القهوة وجرتين غاز وبطارية الفان ومبلغ من المال والبضاعة الموجودة بداخله.يذكر ان الفان والعدة الموجودة بداخله هي مصدر الرزق الوحيد لابو بكر.