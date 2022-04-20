لبنان

مولوي عرض مع المحافظين والقائمقامين التحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية والتقى وزير السياحة

Lebanon 24
20-04-2022 | 12:27
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عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة، اجتماعا مع المحافظين والقائمقامين، استكمالا للتحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل. 
 
والتقى مولوي بعد الظهر، وزير السياحة وليد نصار وجرى البحث في الأوضاع العامة.
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