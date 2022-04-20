مولوي عرض مع المحافظين والقائمقامين التحضيرات لاجراء الانتخابات النيابية والتقى وزير السياحة

عقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة، اجتماعا مع المحافظين والقائمقامين، استكمالا للتحضيرات الجارية لاجراء الانتخابات النيابية في ايار المقبل.



والتقى مولوي بعد الظهر، وزير السياحة وليد نصار وجرى البحث في الأوضاع العامة.