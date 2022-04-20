لبنان

العثور على دلفين نافق ثان في محلة شاطىء البرغلية - صور

Lebanon 24
20-04-2022 | 13:40
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عثر، عصر اليوم، على دلفين نافق في محلة شاطئ بلدة البرغلية، وهو الثاني بعد ان عثر يوم امس على دلفين نافق على شاطئ مدينة صور.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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