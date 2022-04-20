لبنان

نصار استقبل دومينيوني في المطار وجالا مع المرتضى في المتحف الوطني

Lebanon 24
20-04-2022 | 13:42
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استقبل وزير السياحة المهندس وليد نصار في صالون الشرف في مطار بيروت الدولي، المدير التنفيذي لمجلس أوروبا للمسارات الثقافية الدكتور ستيفانو دومينيوني، بحضور الرئيس الفخري للطريق الفينيقي الأورو متوسطي ومستشار وزير السياحة لشؤون الإتفاقيات الدولية الدكتور رشيد شمعون، الذي يزور لبنان لعدة أيام للمشاركة في احتفال "منتدى الحوار الأورو متوسطي بين الثقافات"، بمناسبة عضوية لبنان في الإتفاقية الجزئية الموسعة على الطرق الثقافية لمجلس أوروبا من 20 إلى 23 نيسان.
 
وكانت المحطة الأولى لدومينيوني في المتحف الوطني في بيروت، حيث كان في استقباله إلى جانب الوزير نصار وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى والمدير العام للآثار المهندس سركيس خوري، وجالوا في المتحف حيث أجرى خوري شرحا مفصلا عن الآثارات الموجودة فيه وتاريخها.
 
يذكر أن دومينيوني سيشارك غدا في المؤتمر الذي يقام في حرم الجامعة اللبنانية - الأميركية في جبيل، على أن يحضر صباح الجمعة افتتاح المتحف الفينيقي في بلدية جونية، ثم يزور بعد الظهر بلدة بشعلة للمشاركة في احتفالية طريق الزيتون ويجول بعدها في البترون، حيث سيحضر دومينيوني ونصار وعدد من الوزراء صباح السبت احتفالية بلدة بكاسين كواحدة من أفضل القرى السياحية في العالم حسب المنظمة العالمية للسياحة، ليزور مساء البقاع الغربي وزحلة للمشاركة في انطلاق "طريق النبيذ".
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