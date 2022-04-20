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لبنان
عصابة تجسّس إرهابية لصالح الموساد الإسرائيلي... هذا ما كانت تخطط له!
Lebanon 24
20-04-2022
|
14:15
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة في القضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج حكماً بالصورة الغيابية في حق كل من المتّهمين: إيلونا.ج (جيورجية)، كوفان.ب (عراقي يحمل الجنسية السويدية)، ومحمد.ب (لبناني)، قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقهم، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهم سنداً للمواد 335 و 201/459 و 278 و 281 من قانون العقوبات، والمادتين 5 و 6 من القانون 11/1958 و المادة 76 أسلحة وذخائر، و 63 و 49 و 205 من قانون العقوبات، وذلك لإقدامهم في صيدا، وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، على تأليف عصابة تجسّس إرهابية لصالح الموساد الإسرائيلي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، ومحاولة قتل المدعو محمد.ح بواسطة تفجير إرهابي، والدخول الى أماكن محظورة بقصد الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على أمن الدولة، والإتصال والعمل لحساب عملاء العدو الإسرائيلي وجواسيسه، وحيازة مواد متفجرة للقيام بأعمال إرهابية ونقل المتفجرات.
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