زورقان للعدو الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 19 / 4 / 2022 الساعة 6.45 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 296 مترا ولمدة 24 دقيقة.وبتاريخ 20 / 4 / 2022 الساعة 7.35 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة أقصاها حوالى 167 مترا ولمدة 10 دقائق.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".