لبنان

ورقة ضغط

Lebanon 24
20-04-2022 | 17:26
A-
A+
Doc-P-944309-637860977507165816.jpeg
Doc-P-944309-637860977507165816.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يخشى معنيون بأن تتحوّل الكهرباء الموعودة ورقة ضغط على أطراف معنية، بصرف النظر عن "قانون قيصر" وما يتفرع عنه سورياً وإقليمياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
مواضيع ذات صلة
مواطنون في لبنان مهدّدون بالخطر بسبب الكهرباء.. حقائقٌ تكشف الأمر
lebanon 24
21/04/2022 03:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان هامّ لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن نفاد الغاز أويل والتغذية
lebanon 24
21/04/2022 03:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل بعد إعلان لوائح "التيار" الإنتخابية: كنّا في بداية عهد متأملين فيه ومدركين لصعوباته ولكن اليوم "بدّنا نعتذر لأنّو تأمّلنا وما قدرنا نبني دولة نحنا وياكن" ونعتذر لأنّ اللبنانيين محرومون من الكهرباء "حتّى لو مش نحنا السّبب"
lebanon 24
21/04/2022 03:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط: لا ننتظر الانتخابات كي نحدد موقفنا ورؤيتنا للبنان ومواقفنا واضحة من كل الملفات من القضاء المستقل والاصلاحات في الكهرباء والبيئة والصحة بتشجيع الانتاج والحفاظ على بلدنا كمركز متقدم للطبابة والتعليم
lebanon 24
21/04/2022 03:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24

كهرباء

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:57 | 2022-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:54 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:18 | 2022-04-20
20:53 | 2022-04-20
19:26 | 2022-04-20
19:16 | 2022-04-20
19:04 | 2022-04-20
18:38 | 2022-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website