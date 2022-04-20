يخشى معنيون بأن تتحوّل الكهرباء الموعودة ورقة ضغط على أطراف معنية، بصرف النظر عن "قانون قيصر" وما يتفرع عنه سورياً وإقليمياً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".