لبنان

الحكومة أمام اختبار جديد

Lebanon 24
20-04-2022 | 18:09
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قالت أوساط مراقبة عبر "اللواء" أن "ملفي الكابيتال كونترول وخطة التعافي لا يجوز الاستهانة بهما لجهة الضغط على الوضع، واحتمال تفجيره وسط الانقسامات الحادة بشأنهما ما قد تنعكس تردداتهما على معركة الاستحقاق المقبل".
وقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن "استئناف البحث بخطة التعافي المالي لا يعني أنه قد تنجز لا سيما أن هناك ملاحظات لعدد من الوزراء حول بنودها". وأشارت إلى أن "هناك اختبارا جديدا أمام الحكومة في هذه الخطة التي حملت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية"، مشيرة إلى أن "البحث قد يرحّل إلى جلسات أخرى".

المصدر: اللواء
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